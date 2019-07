OnePlus 7 Pro ilə Xiaomi Mi 9-u müqayisə etdik

OnePlus 7 Pro və Xiaomi Mi 9 arasında fərqlər hansılardır? Bu iki telefonun üstünlükləri nələrdir?

Milli.Az chip.az-a istinadən OnePlus 7 Pro-nun Xiaomi Mi 9 ilə müqayisəsini təqdim edir.

Rəqibləri ilə müqayisədə nisbətən ucuz olan bu iki smartfonu güclü edən onların texniki xüsusiyyətləridir.

Xiaomi Mi 9 yoxsa, OnePlus 7 Pro?

OnePlus 7 Pro və Xiaomi Mi 9-un diyayn müqayisəsini gözdən keçirdək.

İki modelin - OnePlus 7 Pro və Xiaomi Mi 9-un özəllikləri bir-birindən fərqlənir. Elə məhz bu xüsusiyyətlərini müqayisə edərək başlayaq. Bunun üçün ilk olaraq, dizayn detallarına baxmaq lazımdır.

İki model arasında dizaynda əhəmiyyətli dərəcədə gözə çarpan fərqlər var. Ancaq bunların ikisinin də gözəl dizaynı var deyə bilərik. Arxa tərəfi şüşə olan bu iki telefon Corning Gorilla Glass 5 ilə qorunur. Xiaomi Mi 9-un üçlü kamerası yuxarı solda tərəfdə, OnePlus 7 Pro-da isə ortada yerləşir.

Hər iki cihaz əyri arxa örtüyə malikdir. Bu səbəbdən ələ rahat yerləşirlər. 3.5mm-lik bir qulaqlıq girişinə sahib olmayan telefonlar üçün Tip-C girişi aşağıda yerləşdirilib.

Yanlarda səs və kilid düymələri ilə yanaşı, ayrıca olaraq Xiaomi Mi 9-da virtual köməkçi düyməsi də var. OnePlus 7 Pro, sağda 3 mərhələli keçid düyməsinə sahibdir. Bu, telefonu susdurmağa və ya titrəmə rejiminəkeçirməyə imkan verir.

Ön hissəyə nəzər saldıqda Xiaomi Mi 9-da damla girintili ekranlı dizaynı ilə OnePlus 7 Pro-da isə tamamilə çərçivəsiz ekran ilə qarşılaşırıq. OnePlus 7 Pro, 6,39 düymlük ekranlı Xiaomi Mi 9-dan fərqli olaraq 6,67 düym ekran ölçüsünə malikdir. İki telefonun ekran həlli fərqlidir. Xiaomi Mi 9, Full HD + 1080 x 2340 piksel rahatlığını istifadəçiyə təklif edir. OnePlus 7 Pro isə 1440 x 3120 piksel 2K piksel dizaynına malikdir. OnePlus 7 Pro 90 Hz ekran sürəti də smartfonu gücləndirir.

Həmçinin OnePlus 7 Pro çərçivəsiz ekrana malik olduğundan, ön kamera telefonun içərisində gizlənir. Ön kameranı istifadə etdiyiniz zaman açılır. Bu sistem çox sabitdir.

İndi isə OnePlus 7 Pro və Xiaomi Mi 9 daxili imkanlarına nəzər salaq.

Hər iki model daxili təchizat tərəfdən qabaqcıl xüsusiyyətləri özlərində cəmləyirlər. Hər iki model Snapdragon 855 prosessorunu istifadə edir. Xiaomi Mi 9 8 GB RAM və 128 GB daxili yaddaş, OnePlus 7 Pro isə 12 GB RAM və 256GB yaddaş imkanına malikdir.

Qeyd edək ki, hər iki smartfon - OnePlus 7 Pro və Xiaomi Mi 9 istifadəçiyə üstün imkanlar təqdim edir.

Testlərə gəldikdə isə, Xiaomi Mi 9-un AnTuTu Benchmark testində 366,403, rəqibinin isə 360,106-lıq balla qiymətləndirildiyini görürük. Geekbench-də Xiaomi Mi 9, bir əsaslı 3,455, ikili əsaslı isə 10,620 xal aldı. OnePlus 7 Pro, tək əsaslı 3,439 bal və ikili əsaslı 10,873 bal topladı.

Çox yaxın qiymətləndirmə fərqləri olan bu iki telefon eyni prosessordan istifadə edir. RAM və proqramdakı fərqlər testdəki ən kiçik fərqlərdir. Bununla birlikdə, telefonun gündəlik istifadəsində performansları demək olar ki, eynidir.

OnePlus 7 Pro və Xiaomi Mi 9 smartfonlarının kamera müqayisəsinə göz ataq.

Hər iki telefon 48 meqapiksellik əsas kamera ilə təchiz olunub. Xiaomi Mi 9-un əsas kamerası f/1.6 diafraqmasına, OnePlus 7 Pro isə f/1.8 diafraqmasına malikdir.

OnePlus 7 Pro, fotoqrafiya baxımından bir addım öndədir. Ümumiyyətlə, hər iki telefon da uğurlu şəkillər istehsal edir. OnePlus 7 Pro HDR-də üstünlük təşkil edir.

Xiaomi Mi 9-un ikinci kamerası f/2.2 diafraqmalı 12 meqapikselli telefoto linzadır. Bu kamera ilə telefon 2x yaxınlaşdırma (zom) edə bilir. OnePlus 7 Pro, 8 meqapiksellik f / 2.4 diafraqmalı kamera ilə təchiz edilib və 3x optik zənginliyə malikdir.

Hər iki telefon 2x yaxınlaşdırma özəlliyinə sahibdir. Xiaomi Mi 9 real rəng çalarları verərkən, OnePlus 7 Pro daha canlı nəticə əldə etməyə imkan yaradır.

Üçüncü kamera geniş açılı linzalardan ibarətdir. Hər iki smartfonda 16 meqapiksellik kameradan istifadə olunur. Hər iki kameranın diafraqması f/2.2-dir.

Arxa kameranın quraşdırılması 4K 60 FPS video çəkiminə imkan verir.

Xiaomi Mi 9, f/2.0 diapazonlu 20 meqapikselli ön kamera, OnePlus 7 Pro isə f/2.0 diafraqmalı 16 meqapikselli ön kameraya malikdir.

OnePlus 7 Pro və Xiaomi Mi 9 müqayisəsi - Batareya

OnePlus 7 Pro, 4,000 mAh batareya ilə təchiz edilərkən, Xiaomi Mi 9, 3300 mAh batareya ilə təchiz edilib. Batareya testinə baxdığımızda isə iki telefondan - Xiaomi Mi 9 5.166 və OnePlus 7 Pro isə 4.790 bala sahibdir.

OnePlus 7 Pro daha böyük bir batareya ilə gəlsə də Xiaomi Mi 9-un 2K ekranı batareya performansında bir addım geridə qalır.

OnePlus 7 Pro və Xiaomi Mi 9 müqayisəsindəki təhlükəsizlik.

OnePlus 7 Pro və Xiaomi Mi 9 ekranda barmaq izi oxuyucusu istifadə edir. Üz tanıma hər iki modeldə də mövcuddur. Barmaq izi oxucusu tərəfində OnePlus 7 Pro və üz tanıma isə Xiaomi Mi 9-da daha güclüdür.

