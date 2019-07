Türkiyə F-35 proqramından çıxarılır - Qərar verildi

ABŞ Müdafiə Nazirliyi Türkiyə ilə bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, açıqlamada Türkiyənin S-400 hava müdafiə sistemlərini alması səbəbindən F-35 layihəsindən çıxarılması müddətinin başlandığı qeyd olunub:

"Bununla belə, ABŞ Türkiyənin strateji ortaqlığına hələ də çox dəyər verməkdədir."

Pentaqonda keçirilən mətbuat konfransında danışan ABŞ Müdafiə Nazirliyi məsləhətçisi Ellen Lord ilə köməkçisi David Traktenberq məsələ ilə bağlı danışıblar:

"ABŞ və digər F-35 ortaqları Türkiyənin ortaqlığına xitam verilməsinə və Türkiyəni proqramdan çıxarmaq müddətinin başlanmasına razılaşmışdır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.