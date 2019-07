Ceyms Bond obrazını növbəti dəfə kimin canlandıracağı məlum oldu

Jeyms Bond ilə vidalaşıb, Jane Bond-a salam deməyin vaxtıdır. Hollywood-da dolaşan söz-söhbətlərə görə, Lashana Lynch növbəti James Bond filmində baş rolda yer alacaq. O həmçinin ilk 007 qara dərili qadın olacaq.

Yeni James Bond filmi haqqında məlumatlar çox deyil. Filmin adı hələ də gizli saxlanılır və Bond 25 olaraq adlanır. Bu filmdə ikonik obraz ilk dəfə qadın tərəfindən canlandırılacaq. Üstəlik həmin xanım qara dərilidir.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, Lashana Lynch yeni filmdə James Bond rolunu canlandıracaq. ​​Captain Marvel-da Maria Rambeau kimi tanıdığımız Daniel Craig bundan sonra 007 ləqəbini daşıyacaq.

Yeni filmdə James Bond elə Bond olaraq da qalacaq. Kod nömrəsi 007 olan xüsusi agent isə obraz sahibini dəyişəcək. Filmin skriptini yazan Phoebe Waller-Bridge, bu dəfə feminist ssenari ilə Bond-u qız rolu ilə əvəz etdi.

Qeyd edək ki, Bond obrazını kimin canlandıracağı uzun müddətdir ki, mübahisə mövzusu idi. Markanın istehsalçısı olan Barbara Broccoli, Bond-un bir kişi obrazı olduğunu və elə də qalmalı olduğunu bildirib.

Milli.Az

