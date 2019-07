Bakı. Trend:

Sumqayıt şəhərində 1 nəfərin barmağında dəmir halqa sıxılaraq qalıb.

Bu barədə Trend Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Çağırış ünvanına cəlb olunan Sumqayıt Regional Mərkəzinin xilasediciləri halqanın müvafiq qaydada çıxarılmasını təmin ediblər.

