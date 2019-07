Aeroportda yeni qaydalar - Təyyarəyədək müşayiət etmək olacaq

Riqa aeroportu valideynsiz səyahət edən azyaşlılarla bağlı yeni qaydalar tətbiq edib.

Yeni qaydalara əsasən, valideynlər uşaqlarını təyyarəyədək müşayiət edə biləcəklər.

Əvvəllər uşaqları yalnız aviaşirkət əməkdaşları yola salır, valideynlər onlarla təhlükəsizlik yoxlanışından əvvəl vidalaşırdılar. Lakin hər ay azı 200 azyaşlının təkbaşına səyahət etməsini nəzərə alaraq aeroport bu qaydanı tətbiq edib.

Uşaqlarını təkbaşına səyahətə göndərmək istəyən valideynlər bu xidmətdən yararlanmaq üçün əvvəlcədən aviaşirkətə məlumat verməli olacaqlar. Belə ki, hər təyyarədə yalnız məhdud sayda uşaq valideyn və ya qəyyum olmadan uça bilər.

Yeni qaydalar hələlik yalnız Şengen ərazisinə daxil olan ölkələrə səyahətlər zamanı tətbiq ediləcək.

