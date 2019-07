"ABŞ-ın qərarı qanunsuzdur" - Türkiyə XİN

"ABŞ-ın Türkiyəni F-35 proqramından çıxartması qərarı müttəfiqlik ruhuna zidd olan birtərəfli və qanunsuz addımdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Bəyanatda bildirilir:

"Ağ Ev və ABŞ Müdafiə Nazirliyi bəyan etdi ki, bizim ölkəmiz S-400 komplekslərinin alınmasına görə F-35 proqramından çıxarılacaq. Bu birtərəfli addım müttəfiqlik ruhuna zidddir və qanuni əsaslara söykənmir. F-35 proqramının əsas tərəfdaşlarından biri olan Türkiyənin proqramdan çıxarılması ədalətsizdir. S-400 komplekslərinin F-35 qırıcılarına təhdid doğurması barədə iddialar əsassızdır. Türkiyənin bu məsələ üzrə NATO ilə birgə işçi qrupunun yaradılması barədə cavabsız qalan təklifi ABŞ-ın bu problemi vicdanla həll etmək istəməməsinin göstəricisidir".

Qeyd edilir ki, ABŞ Türkiyə ilə əlaqələrin vacibliyini yalnız sözdə deyil, həm də hərəkətlərlə göstərməlidir:

"Biz ABŞ-ı strateji əməkdaşlığımıza düzəlməz ziyan vuracaq bu səhvdən imtina etməyə çağırırıq".(Trend)

