26 yaşlı model “İnstagram”da 300 min dollardan çox pul qazanır - FOTO

Mayamidə yaşayan 26 yaşlı braziliyalı model Natalia Qaribotto sosial şəbəkədə ən çox pul qazananlardan biridir.

Milli.Az baku.ws-ə istinadən bildirir ki, gənc modelin "İnstagram" hesabının 1,3 milyon izləyicisi var.

Natalia təkcə "İnstagram" hesabının sayəsində ildə 300 min dollar pul qazanır.

Bundan əlavə model "İnstagram" hesabının sayəsində reklam etdiyi məhsulları satışa çıxarır. Heyranları modelin istifadə etdiyi sabun və şampunlardan alırlar. Bu da ona əlavə gəlir gətirir.

Həmçinin Natalianın istifadə etdiyi idman zalı da əldə etdiyi gəlirlərdən modelə aylıq faiz verir. Bu da onun gəlirəni daha da artırır.

