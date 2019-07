Azərbaycanda qızıl ucuzlaşdı

Azərbaycanda qızılın qiyməti ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyulun 17-də qızılın qiyməti ötən günlə müqayisədə 15.4275 manat azalaraq 1 unsiya üçün 2388,8655 manat təşkil edib.

Gümüş 0,434 manat artaraq 1 unsiya üçün 26.5225 manata bərabər olub.

Trend-ə görə, platinin qiyməti 1,938 manat düşərək 1429,1390 manat, palladiumun qiyməti isə 66,98 manat azalaraq 2593,1120 manata çatıb.

Qeyd edək ki, troy unsiyası 31,1034768 qrama bərabər ölçü vahididir.(Trend)

