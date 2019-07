Zelinskidən övladına maraqlı qadağa

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski oğluna onun vəzifəsi ilə öyünməyə icazə vermədiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının oğlu buna görə atasını "Harri Potter" haqqında kitabların qəhrəmanı Volan-de-Mortla müqayisə etdiyini bildirib:

"Oğlum çox şaddır, o, deyir ki, prezidentin oğludur. Biz ona başa saldıq ki, belə danışmaq olmaz. Buna görə o deyir - mən bilirsiniz kimin oğluyam?".

Prezidentin qızına gəlincə, Zelenskinin sözlərinə görə, digər övladı artıq onun vəzifəsinə tam alışıb. Hərçənd o, atasına görə "əvvəlcə çox həyəcanlanırdı".

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin may ayındakı ilk maaşının məbləği 12.797 qrivna (Ukrayna pul vahidi), yəni 485 ABŞ dollarına yaxın olub.(Report)

