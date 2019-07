Çempionlar Liqası: II təsnifat mərhələsi cütlərinin tərkibi müəyyənləşib

UEFA Çempionlar Liqasında II təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanan daha 10 komandanın adı müəyyənləşib.

"Report" xəbər verir ki, bu, I təsnifat mərhələsinin cavab görüşlərindən sonra məlum olub.

Qarşılaşmaların ardından növbəti mərhələnin 10 cütünün tərkibi belə müəyyənləşib:

Çempionlar Yolu

ÇFR (Kluj, Rumıniya)* - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)

BATE (Borisov, Belarus)* - "Rusenborq" (Norveç)*

TNS (Uels)* - "Kopenhagen" (Danimarka)

"Ferentsvaroş" (Macarıstan)* - "Valletta" (Malta)*

"Dandolk" (İrlandiya)* - "Qarabağ" (Azərbaycan)*

"Saburtalo" (Gürcüstan)* - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

"Seltik" (Şotlandiya)* - "Nımme Kalyu" (Estoniya)*

"Srvena Zvezda" (Serbiya)* - HİK (Helsinki, Finlandiya)*

"Sutyeska" (Monteneqro)* - APOEL (Kipr)

"Maribor"* (Sloveniya) - AIK (İsveç)*

Liqa Yolu

"Viktoriya" Plzen" (Çexiya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)

PSV (Eyndhoven, Hollandiya) - "Bazel" (İsveçrə)

Qeyd edək ki, ikinci oyun günündə “Dandolk”, “Qarabağ”, “Rusenborq”, AIK, “Ferensvaroş”, BATE, ÇFR, “Seltik”, “Maribor” və "Sutyeska" klubları II təsnifat mərhələsinə yüksəliblər. Məğlub olan 10 komanda isə Avropa Liqasına yollanıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.