Müğənni Əflatun Qubadovun ikinci övladı Orxanın qız toyu olub.

Milli.Az xəbər verir ki, müğənninin 23 yaşlı övladının oğlan toyu 4 gün sonra baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Əflatunun böyük oğlu Həbib 2015-ci ildə ailə həyatı qurub. 3 övladı var.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

