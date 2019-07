"Neftçi" növbəti sınağına çıxır - BU GÜN

Bu gün Avropa Liqasında 1-ci təsnifat mərhələsinə yekun vurulacaq.



Publika.az xəbər verir ki, təmsilçilərimizdən “Neftçi” də cavab matçına çıxacaq. Roberto Bordinin komandası Bakıda Moldovanın “Sperantsa” klubunu qəbul edəcək. Səfərdəki görüşdə 3 cavabsız qolla qalib gələn “ağ-qaralar” növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün böyük üstünlük əldə edib.



Qeyd edək ki, mərhələni adlayan tərəf Rusiya “Arsenal”ı (Tula) ilə qarşılaşacaq.

18 iyul



Avropa Liqası

1-ci təsnifat mərhələsinin cavab oyunu



21:00 “Neftçi “(Azərbaycan) – “Sperantsa” (Moldova)

İlk oyun – 3:0

Baş hakim: Yulian Vaynbeger (Avstriya)



Bakı. “Bakcell Arena”

