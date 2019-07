Azərbaycanda aqro ekoturizm genişləndirilir

Şəki. Samir Əli - Trend:

Bu gün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi "Şəhərdən kəndə" layihəsi çərçivəsində ekoturizm layihəsinin təbligi üçün bir qrup jurnalist üçün Şəkiyə infotur təşkil edilib.

Trend-in məlumatlna görə, tur Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında "Aqrar Ticarət Şirkəti" MMC tərəfindən həyata keçirilir.

İnfotur çərçivəsində şirkətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mayıs Musayev bildirib ki, bu səfər aqro ekoturizm layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir.

"Azərbaycanda aqro ekoturizmlə fərdi qaydada bəzi təsərrüfatlar məşğul olsa da, geniş yayılmayıb. Bununla yanaşı, biz ekoturizmi Azərbaycanda genişləndirmək istəyirik. Avqustdan etibarən ekoturizmlə bağlı turlar təşkil ediləcək".

O vurğulayıb ki, səfər çərçivəsində Şəkidə bağ təsərrüfatlarına baxış keçiriləcək.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.