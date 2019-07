Xəzər dənizində batmış 4 nəfərin meyiti aşkar edilib.



Trend-in məlumatına görə, rusiyalı xilasedicilər meyitləri Dağıstanın Qarabudaqkənd rayonunun Xəzər sahilləri tərəfdə aşkar edib.

Qeyd edək ki, dünən 4 nəfərin batması barədə xəbər daxil olmuşdu. Batanlardan 2-i qadın, 2-i isə azyaşlıdır.

Fövqəladə Xidmət bütün meyitlərin Xəzər akvatoriyasında tapılaraq təhvil verildiyini bildirib.

