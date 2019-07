Türkiyəli müğənni Özcan Dəniz həyat yoldaşı Feyza Aktandan ötən ay boşanmışdı.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, baş tutan prosesdən sonra Feyza sosial şəbəkədə soyadını da dəyişdirmişdi.

Lakin cütlük boşanmadan bir müddət sonra görüntülənib. Onlar Bodrumda əl-ələ paparazzilərin obyektivinə tuş gəliblər. Bildirilir ki, Feyza və Özcan barışıb.

Qeyd edək ki, cütlüyün bir oğlu var.

Milli.Az

