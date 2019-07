NATO-nun baş katibi: "Türkiyə "S-400"lər və "F-35"lərdən daha əhəmiyyətlidir"

"Türkiyənin NATO-da iştirakı və NATO-nun Türkiyə ilə əməkdaşlığı “F-35”lərdən daha dərin və əhatəlidir".

“Report” “Hurriyet”ə istinadən xəbər verir ki, bunu NATO-nin baş katibi Yens Stoltenberq ABŞ-ın Türkiyəyə “F-35” qırıcıları verməsini qadağan etməsi haqqında qərarına münasibət bildirərkən açıqlayıb.

ABŞ-ın Kolorado ştatında Aspen İnstitutu tərəfindən təşkil edilən təhlükəsizlik konfrasında danışan baş katib Türkiyənin Rusiyadan “S-400” Zenit-Raket Kompleksi almasına belə münasibət bildirib: “S-400” məsələsinin əhəmiyyətini azaltmaq istəmirəm. Ancaq NATO müttəfiqi olaraq Türkiyə “S-400”lərdən daha əhəmiyyətlidir”.

O, Türkiyənin Rusiyada “S-400” tədarükü prosesini yaxından müşahidə etdiklərini və uyğun qurumlar arasında məsələyə dair müzakirələrin davam etdiyini vurğulayıb: “Alacağı müdafiə sistemi haqqında qərar vermək hər ölkənin öz işidir. NATO üçün əhəmiyyətlisi bunun Alyansın sistemlərinə uyğun işləyib, işləməməsidir. Türkiyənin aldığı “S-400” kompleksi NATO-nun müdafiə sisteminə inteqrasiya olmayacaq, çünki bunlar birlikdə fəaliyyət göstərə biləcək bir qurğu deyil. Türkiyə də belə bir tələb irəli sürməyib”.

Y.Stoltenberq Türkiyənin NATO üçün əhəmiyyətindən danışarkən deyib: “Terrorçu İŞİD-ə qarşı mübarizədə Türkiyə açar bir müttəfiqdir. Bundan başqa, Türkiyə Balkanlarda, Kosovoda və Əfqanıstanda NATO-nun bir çox əməliyyatlarında iştirak edir. Türkiyə NATO müttəfiqi olaraq, “S-400”lərdən daha mühümdür. Türkiyə NATO-nun hava müdafiə sisteminin bir parçasıdır və bu, belə də davam edəcək. Ancaq Türkiyənin “F-35” proqramının bir hissəsi olmayacağından da narahatam”.

Baş katib “S-400” tədarükündən sonra Türkiyənin NATO-dan çıxarılması kimi məsələnin müzakirə edilib, edilməməsi barədə sualı belə cavablandırıb: “Türkiyə NATO-nun əhəmiyyətli bir müttəfiqidir. Bu məsələni heç bir müttəfiq gündəliyə çıxarmayıb. Çünki birimizin o birinə bağlı olduğunu yaxşı görürük”.

Y.Stoltenberq “S-400” ilə başlayan anlaşılmazlığın həll edilməməsinin alyansa təsirini minimuma endirlməsi istiqamətində çalışacaqlarını bildirib.

Ağ evin “F-35”lərlə bağlı bu il iyulun 17-də açıqladığı qərara münasibət bildirən baş katib deyib: “ABŞ hazırda Türkiyə ilə strateji əlaqələrinə çox əhəmiyyət verir. NATO müttəfiqləri olaraq əlaqələrimiz çox mərhələlidir və sadəcə “F-35”lərə bağlı deyil”.



