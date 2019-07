Bir müddət əvvəl Baş Prokuror Zakir Qaralovun imzaladığı əmrlə vəzifədən azad edilən Ağsu rayonunun prokuroru Elvin Mirzəyev yeni vəzifəyə təyin edilib.

Publika.az xəbər verir ki, keçmiş prokuror Baş Prokurorluğunun Müraciətlərə baxılması idarəsinin prokuroru vəzifəsinə gətirilib.

