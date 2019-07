S-400 uzunmənzilli havadan və raketdən müdafiə sisteminin avadanlıqlarının Türkiyəyə tədarükü davam edir.

Publika.az xəbər verir ki, bu çərçivədə 15-ci təyyarə Ankara Mürtəd hava limanına eniş edib.

Tədarükün 7-ci günündə sistemə aid avadanlıqların nəqli planlaşdırılan şəkildə davam edir.

Qeyd edək ki, sistemlərin alınmasından dərin narahatlıq keçirən ABŞ Müdafiə Nazirliyindən (Pentaqon) hələ də S-400-lə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.

Zümrüd

