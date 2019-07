Sürəyyanın çimərlik geyimi tənqid edildi - FOTO

Sosial şəbəkə fenomeni Sürəyya Yalçının çimərlik geyimində fotoları tənqid edilib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Mayamidə yaşayan və yay aylarında Bodrumda istirahət edən Yalçın çimərlik fotoları ilə gündəmə gəlib. Qeyri-adi üslubu ilə diqqət çəkən Sürəyya əri Ozan Baran ilə birlikdə istirahət edir.

Bikini və çimərlik geyimində fotolar paylaşan Sürəyyanın yeni paylaşımını izləyiciləri bəyənməyib. Qırmızı tük və daşlarla bəzədilmiş bikinisini izləyiciləri ilə bölüşən Sürəyya tənqid edilib.

