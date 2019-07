Bakıda Türkiyə vətəndaşı qarət olunub.

Trend-in məlumatına görə, hadisə paytaxtın Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsində baş verib.

Türkiyə vətəndaşı, 1981-ci il təvəllüdlü Ezel Rəna Yusif qızı polisə müraciət edərək bildirib ki həmin ünvanda onun 150 manatını və bank kartlarını oğurlayıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

