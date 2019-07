"Vicdan haqqı" serialındakı Larisa obrazı ilə tanınan aktrisa Çimnaz Sultanova sosial şəbəkədə yeni videosunu paylaşıb.

Milli.Az xəbər verir ki, bir oğul anası olan aktrisa erotik pozlardan ibarət videosunu təqibçilərinin ixtiyarına buraxıb.

Qeyd edək ki, Larisa ərindən rəsmi olaraq ayrılıb. Oğlu həyat yoldaşı ilə Almaniyada yaşayır.

Bu da aktrisanın sözügedən videosu:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

