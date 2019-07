Britaniyalı aktrisa, prodüser və dizayner Elizabet Hörli yenə diqqət çəkməyi bacarıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla bildirir ki, tətilə gedən aktrisa büsqaltersiz halda hovuza girərək dincəlib.

53 yaşı olmasına rəğmən cazibədar bədən quruluşuna sahib aktrisa fotoya şərh olaraq "görüləsi işlərim var, amma mən hovuzda üzürəm" sözlərini yazıb.

İsmayıl

Milli.Az

