Şəhərin mərkəzindəki hotelin eyvanında turistlərdən RÜSVAYÇI HƏRƏKƏT: əlaqəyə girdilər və... - VİDEO

İspaniyanın Mallorka şəhərində fəaliyyət göstərən hotellərin birində əxlaqsız görüntülər lentə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, şəhərin mərkəzində yerləşən hoteldə dincələn bir cütlük gündüz vaxtı ətrafdakıları vecinə almadan eyvanda cinsi əlaqəyə girib.

Əksəriyyəti alman və ingilis turistlərin olduğu hoteldə cütlüyün hər kəsin gözü qarşısında cinsi əlaqəyə girməsi hadisə şahidlərini şoka salıb. Olay eyvanın yaxınlığından keçən başqa bir turist tərəfindən lentə alınıb. Kameraya çəkildiklərini görən cütlük tələsik otağa keçiblər.

Hotelin səlahiyyətli nümayəndələri hadisə ilə bağlı açıqlama verib. Açıqlamada bildirilib ki, belə hallar tez-tez baş verir. Lakin Mallorka şəhəri bu tip hadisələrlə tanınmasından narahatdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.