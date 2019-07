Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Şəkiyə media-tur təşkil etdi

Bu gün Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin "Şəhərdən kəndə" layihəsi çərçivəsində Şəki şəhərinə media-tur təşkil olunub.

Publika.az xəbər verir ki, layihənin əsas məqsədi kənddə turizmin inkişaf etdirilməsi, sosial rifahın artırılması, yeni xidmət sahələrinin açılması, alternativ satış kanalları, gəlirin diversifikasiyası, ailə bizneslərinə dəstək olmaqdır. Bu layihə çərçivəsində fermerlər üçün yeni məşğulluq imkanları yaranacaq, məhsulları üçün alternativ satış kanalları əldə edə biləcək, əlavə gəlir mənbəyi və gəlirin diversifikasiyası mümkün olacaq. Layihənin əhali üçün faydaları maraqlı, fərqli və daha sərfəli istirahət imkanları, kənd təsərrüfatı mallarını yerində almaq və təbiətə daha yaxın olmaqdır. “Şəhərdən kəndə” layihəsi həmçinin dövlətin də maraqlarına xidmət etməkdədir. Bu layihə sayəsində aqrar sahibkarlıq, eləcə də kənd təsərrüfatı inkişaf edəcək, turizm potensialı güclənəcək, ekoloji və aqrar maarifləndirmə həyata keçiriləcək, sosial rifah artacaq, yeni xidmət sahələri yaranacaq, multikultural mühit inkişaf edəcək və şəhərə axın azalacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.