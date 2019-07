Türkiyənin cənub-şərqində Mardin vilayətində terror aktının qarşısı alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçirilmiş xüsusi əməliyyat çərçivəsində magistral yol kənarında basdırılmış 40 kiloqramdan çox partlayıcı maddə aşkar edilib.

Məlumata görə, əməliyyat zamanı, həmçinin PKK terror təşkilatının 5 üzvü saxlanılıb. Həmin ərazidə terror aktının da onlar tərəfindən planlaşdırıldığı bildirilir. Saxlanılanların şəxsiyyəti açıqlanmır.

Əməliyyatla bağlı başqa detallar barədə məlumat verilməyib.(Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.