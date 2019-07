İstirahət mərkəzində biabırçı olay: cütlük kimsəyə fikir vermədən eyvanda cinsi əlaqədə oldu - FOTO

İspaniyaya aid Mayorka adasındakı istirahət mərkəzlərinin birində biabırçı olay yaşanıb.

Milli.Az The Sun-a istinadla xəbər verir ki, otelin eyvanına çıxan iki turist ətrafdakılara fikir vermədən cinsi əlaqədə olublar.

Orta yaşlı qadın siqaret çəkən kişiyə qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib. Həmin anları digər turistlər mobil telefonla videoya çəkib.

Cütlüyün hansı ölkənin turisti olması barədə məlumat yoxdur.

4 ulduzlu olduğu deyilən otelin adı qeyd olunmayıb.

Milli.Az seçilən görüntüləri təqdim edir:

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.