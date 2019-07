3 min metr yüksəklikdə ərimiş qarlardan göl yarandı - FOTO

Fransız alpinist və fotoqraf Bryan Mestro ötən ayın sonlarında Fransada yerləşən Dent du Gant dağında 3 min 400 metr yüksəklikdə ərimiş qarlardan yaranan bir göl kəşf edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Mestro gölün qlobal iqlim dəyişikliyi nəticəsində yarandığını bildirib.

Sosial mediada dəyişən iqlim şəraiti ilə bağlı paylaşımlar edərək iqlim şəraiti bağlı məlumatlar verən Mestro daha əvvəl bu yüksəklikdə gölə rast gəlmədiyini bildirib.

