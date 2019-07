Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsinin cavab oyunları və Avroliqanın 4 matçından sonra UEFA-nın yeni reytinq cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qarabağ”ın Albaniya çempionu “Partizani” üzərində 2:0 hesablı qələbəsi ölkəmizə 0,250 xal qazandırıb. Bununla da Azərbaycan son 5 mövsümdəki xallarını 16,000 çatdırıb. Ancaq ölkəmizin reytinqi dəyişməyib, əvvəlki kimi 26-cı pillədə qalıb.

Azərbaycandan 1 pillə irəlidə olan Qazaxıstanın 16,750 xalı var.(Qol.az)

