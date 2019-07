Bülent Ersoy: "Çılpaqlar çimərliyində bikinisiz günəşlənirəm" - FOTO

Türkiyənin məşhur müğənnisi Bülent Ersoy ötən gün otellərin birinin açılışında iştirak edib.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, səhnəyə çıxan ifaçı mahnı oxumazdan əvvəl fanatları ilə söhbət edib. Müğənni İspaniyada dincəldiyini açıqlayıb.

Marbelladakı çılpaqlar çimərliyində günəşlənən müğənni orada qaraldığını söyləyib.

"Çılpaqlar olan çimərlikdə rahat oluram. Bikinisiz gəzirəm", - deyə Bülent fanatlarını güldürüb.

Onun transparan libası mətbuat nümayəndələrinin diqqətini çəkib.

İsmayıl

Milli.Az

