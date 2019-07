Nazirlik rəsmisi: "Azərbaycanda qoyunçuluq təsərrüfatlarının fəaliyyəti ənənəvidir"

"Son illər Azərbaycanda qoyun ətinin istehsalı artıb".

"Report" xəbər verir ki, bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi İlqar İsmayılov "Azərbaycanda Qoyunçuluq Dəyər Zəncirinin İnkişafı: 2025-ci ilə baxış" seminarında bildirib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda ümumilikdə 8,3 milyon ədəd xırdabuynuzlu heyvan var ki, bunun 7,6 milyonu qoyunlardır.

"Son 15 ildə bu sahədə artım 15% təşkil edib. Lakin Azərbaycanda qoyunçuluq təsərrüfatlarının fəaliyyəti ənənəvidir və 70-80-ci illərə əsaslanır",- deyə İ.İsmayılov vurğulayıb.

Nazirlik rəsmisi onu da əlavə edib ki, bir çox fermerlərin tövlə şəraitinin olmaması, yem ilə bağlı problemləri bu sahənin çatışmazlıqlarındandır.



