Qalmaqallı müğənni Roza Zərgərli Instagram paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Milli.Az bildirir ki, ifaçı şəxsi Instagram hesabında göbəyi açıq fotosunu paylaşıb. İstirahət üçün Şəki şəhərini seçən müğənni fotoya şərh olaraq "Sabahınız xeyir" sözlərini yazıb.

Onun qarın əzələlərinin görünməsi izləyicilərinin diqqətindən yayınmayıb.

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.