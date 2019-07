Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, dünən saat 11-40-da Yasamal rayonu Azərbaycan prospektində 1990-cı il təvəllüdlü Samir Vəlixanov tanışı tərəfindən bıçaqlanıb. İnsanların gözü qarşısında, küçənin ortasında bıçaqlanan gənc Kliniki Tibbi Mərkəzə çatdırılıb. Onu bıçaqlayan 1992-ci il təvəllüdlü Fərid Budaqov tutularaq istintaqa təhvil verilib.

Araşdırma aparılır.

Muxtar

