TV-də xəbərdarlıq elan edilib, intim görüntülər paylaşıldı - FOTO

Britaniyanın ITV kanalında yayımlanan populyar "Love Island" (Sevgi adası) realiti-şousunda daha bir cütlük cinsi əlaqədə olub.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, şouda bu dəfə sekslə məşğul olanlar Curtis Pritchard və Maura Higgins cütlüyüdür. Onların intim kadrları efirdə yayımlanıb.

Kadrlar efirə getməzdən əvvəl ekranda xəbərdarlıq yazısı verilib. Xəbərdarlıqda azyaşlıların ekran qarşısından uzaqlaşdırılması tövsiyə olunub.

Görüntülərin efirə verilməsi birmənalı qarşılanmayıb.

Qeyd edək ki, illər əvvəl Azərbaycanda da bu tipli "Qəfəs" realiti-şousu yayımlanıb.

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.