Bu da Aynur Dadaşovanın qızı - İLK DƏFƏ ÜZÜNÜ GÖSTƏRDİ - FOTO

Müğənni Aynur Dadaşova övladının üzünü göstərib.

Milli.Az xəbər verir ki, bu zamana kimi övladlarının fotosunu sosial şəbəkədə paylaşmayan müğənni bu sindromu sındırıb.

Bu da iki övladı olan Aynurun qızının fotosu:

Qeyd edək ki, Aynur son müsahibələrinin birində"Heç zaman nə həyat yoldaşımın, nə də övladlarımın şəklini İnstagram-da paylaşmıram. Doğrudur ki, Aynur Dadaşovanın övladları tamaşaçılara maraqlıdır. Amma istəyirəm ki, sırf Aynuru tanısınlar. Evimə, avtomobilimə, bağ evimə, uşaqların atasına görə yox, özümə görə tanınmaq istəyirəm. Düzdür, övladlarımın fotosunu sosial şəbəkədə paylaşmaq istəyirəm. Amma utanıram, tamaşaçılar deyəcək ki, özünü göstərdi" açıqlamasını vermişdi.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.