Tanınmış aktyor-şoumen Qorxmaz Əlilicanzadə (Əlili) uzun fasilədən sonra efirə çıxıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, o, canlı efirdə "Kor ərəbin mahnısı"nı oxuyub. Aktyorun ifası maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Q.Əlilicanzadə Azərbaycanın ilk şoumenidir.

Milli.Az

