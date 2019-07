Nardaran qəsəbəsi ərazisindən silah-sursat aşkar edilib.

Publika.az Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Sabunçu RPİ 42-ci PB əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində iyulun 17-də Nardaran qəsəbəsi ərazisindən nömrəsi silinmiş “İJ-16” markalı tüfəng, 1 ədəd “F-1” markalı qumbara və 1 ədəd süngü bıçaq aşkar edilərək götürülüb.

Araşdırma aparılır.

