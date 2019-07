Kadra daxil olan yad qadın sinəsini açıb, kollektiv şəklini "məhv etdi" - Axtarışdadır - FOTO

Monika Davilla ailəsi ABŞ-ın Texas ştatında yerləşən Garner State Parkda kollektiv şəkil çəkdirən zaman yad qadın kadra daxil olaraq sinəsini açıb.

Milli.Az Metro-ya istinadla xəbər verir ki, Monika şəkli çəkən zaman qıza diqqət etməsə də, sonradan evdə fotoya baxdıqda kollektiv fotosunun tamamilə məhv olduğunu görüb.

KRTK-ya açıqlama verən Monika qadını axtarışa verib. O, hər yerdə ailə fotosunu məhv edən kimliyi bilinməyən qadını axtarır.

"Mənə və ailəmizə qarşı böyük hörmətsizlik edilib. Baxın, onun sinəsi, üzü aydın görünür. O, şəklimizi tamamilə məhv edib. Onu tapmaq lazımdı. O, 3 azyaşlı uşağımın yanında əxlaqsızlıq edib. Düşünürəm ki, bu, çox vacib məsələdir", - Monika söyləyib.

Milli.Az sözügedən fotonu təqdim edir:

İsmayıl

Milli.Az

