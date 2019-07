“Sumqayıt” Futbol Klubu 2019/2020 mövsümündən etibarən yeni loqo ilə çıxış edəcək.

“Report” klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yeni emblemin üzərində yerləşən “Göyərçin” Sumqayıt şəhərinin rəmzi və sülhü təmsil edir.

Aşağı hissədə yerləşən “Sünbül” isə bolluq, bərəkət simvoludur.

Qeyd edək ki, “Sumqayıt” 2010-cu ildə təsis edilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.