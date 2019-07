Maraqla izlənilən "Erkenci kuş" serialı final edir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, baş rollarında Can Yaman və Demet Özdemirin çəkildiyi ekran işi iki həftə sonra son bölümü ilə ekrana gələcək.

51-ci bölümdə final edən serialın isə hansı sonluqla bitməsi izləyicilərin marağındadır.

Qeyd edək ki, ekran işi ötən ilin yay aylarında başlayıb və milyonlarla izləyici kütləsi yığıb.

