Karate üzrə dəfələrlə dünya və Avropa çempionu Rafael Ağayevə qiymətli hədiyyə verilib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, idmançının qohumu Nicat Məmmədov banklardan birinin keçirdiyi müsabiqədə qalib gələrək, qazandığı orijinal "Yuventus" formasını Ağayevə bağışlayıb.

Turin klubunun mərkəz müdafiəçisi Kelliniyə məxsus formanın üzərində digər oyunçuların da imzası olub.

Qeyd edək ki, R.Ağayev "Yuventus" azarkeşidir.

Milli.Az

