S-400-lə bağlı ABŞ-ı qəzəbləndirəcək YEKUN AÇIQLAMA: "2023-cü ildə..."

Rusiya Hindistana S-400 hava hücumundan müdafiə sisteminin tədarükünü 2023-cü ilin aprelində yerkunlaşdıracaq.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Hindistanın müdafiə nazirinin birinci müavini Şripad Naik deyib.

Hindistanda yayımlanan “Economic Times”ın xəbərinə görə, Naik bu barədə parlamentdə çıxış edib. Rusiya ilə razılaşmanın 5 oktyabr 2018-ci ildə imzalandığını xatırladan birinci müavin təyin olunan vaxta qədər tədarükün başa çatacağını qeyd edib.

Xatırladaq ki, Rusiyadan S-400 alan ilk ölkə Çin olub. Son olaraq Türkiyə və Hindistan bu sistemlərdən əldə etmək üçün Rusiyanın qapısını döyüb.

Qeyd edək ki, ABŞ S-400 sistemlərinin Asiya ölkələrindən istifadə edilməsindən narahatdır.

Zümrüd

