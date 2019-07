Aqro ekoturizmə qoşulacaq fermer təsərrüfatlarının sayı artacaq

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında "Aqrar Ticarət Şirkəti" MMC-nin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mayıs Musayev deyib.

M.Musayev bu layihədə iştirak etmək istəyən fermerləri də dəvət edib: "Bizim əməkdaşlar baxış keçirdikdən sonra fermer təsərrüfatın forması ilə bağlı məsləhətlər verəcək. Bunun əsasında fermer təsərrüfatını aqro ekoturizmə uyğunlaşdıracaq. Bundan sonra fermer təsərrüfatına turistlərin göndərilməsi nəzərdə tutulur".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.