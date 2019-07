İyulun 20-də Vergilər Nazirliyinin Bakı şəhərində yerləşən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri saat 10:00-dan 14:00-a qədər fəaliyyət göstərəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin vergi ödəyicilərinə müraciətində bildirilir.

“Həmin gün xidmət mərkəzlərində yalnız “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə” və “İşsizlik sığortası üzrə” rüblük hesabatlar və vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı köməklik göstəriləcək”, - deyə müraciətdə qeyd olunub.



