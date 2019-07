İndiyə qədər 1211 nəfər Azərbaycana readmissiya edilib

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov bildirib.

Xidmət rəisinin sözlərinə görə, bəzən insanlarda elə fikir yaradırlar ki, guya çox asanlıqla hansısa xarici ölkəyə gedib orada yaşamaq mümkün olur. Bu cür dələduzluq halları xarici dövlətlərin miqrasiya orqanları tərəfindən deyil, vasitəçi şəxslər tərəfindən edilir:

"Sığınacaq almaq çox mürəkkəb bir prosesdir. İnsanlar bu proseslər barədə kifayət qədər məlumatlı olmurlar. Bəzi şəxslər xarici ölkəyə gedir və nəticə əldə etmir. Artıq o şəxslər Avropa ölkələrindən geri qaytarılıblar. Dövlət Miqrasiya Xidməti bu şəxslərin təhsil, səhiyyə və digər ehtiyaclarının öyrənilməsi ilə bağlı müvafiq işlər görür. Bu məsələlərdə çalışırıq ki, məlumatlı olaq və insanlara köməklik göstərək".

Milli.Az

