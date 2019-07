İranda yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, ölkənin cənub-qərbində yerləşən Xuzistan əyalətində 4,2 bal gücündə zəlzələ olub.

Yeraltı təkanlar gecə saatlarında qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Ahvaz şəhərindən 33 kilometr məsafədə yerləşib.

İnsan təlafatı və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

