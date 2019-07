Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Avropa Komissiyasının prezidenti vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə Ursula fon der Leyeni təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, XİN-nin Mətbuat xidmətinin “Twitter”də yerləşdirilən açıqlamasında deyilir: “Sizi Avropa Komissiyası prezidenti seçilməyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın bundan sonra da güclənəcəyinə inanırıq”.



