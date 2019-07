Azərbaycan qızıl və gümüş hasilatını artırıb

Bakı. Kəmalə Məmmədli - Trend:

2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanın "Çovdar" yatağında "AzerGold" QSC tərəfindən 23 710 unsiya qızıl və 43 904 unsiya gümüş hasil edilib. Bu barədə Trend-ə "AzerGold"dan bildiriblər.

Məlumata görə, bu il hasil edilən qızıl və gümüşün həcmi ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 21 və 33 faiz çoxdur.

Bildirilib ki, həmin yataqda hasilat işləri başlanandan 2019-cu il iyunun 30-a qədər QSC tərəfindən 103 382 unsiya qızıl və 173 180 unsiya gümüş əldə edilib.

QSC-dən həmçinin bildiriblər ki, bu il ixrac üçün planlaşdırılan 55 min unsiya qızıldan 23 mini göndərilib.

Qeyd edək ki, "AzerGold" "Çovdar" yatağında 2016-cı ilin ikinci yarısından hasılat işləri aparır.

