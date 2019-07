49 yaşlı aparıcı lüt şəkil çəkdirdi - Ailəm normal baxır - FOTO

49 yaşlı teleaparıcı çılpaq şəkli ilə gündəm olub.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, Britaniyanın BBC və ITV kanallarında aparıcılıq edən 49 yaşlı Julia Bradbury lüt halda fotokamera qarşısına keçib.

Plastik butulkaların üzərində çılpaq halda uzanan aktrisa bədəninin intim yerlərini elə butulkalarla örtməyə çalışıb.

Aparıcı ailəsinin bu fotosessiyaya normal baxdığını, özünün də peşman olmadığını dilə gətirib.

O, bu fotonu yenidən emal məsələsinə diqqət üçün çəkdirdiyini söyləyib.

"Mən 750 ədəd plastik butulkanın üzərində uzanmışdım. Hansı ki, bu qədər butulka İngiltərədə, sadəcə, 1 dəqiqə ərzində zibilliyə atılır. Onların, sadəcə, bir neçə faizi yenidən emala göndərilir", - Julia açıqlama verib.

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.