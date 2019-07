Belqrad Beynəlxalq Aeroportu təxliyə edilib - Bomba axtarılır

Bakı. Trend:

Nikola Tesla adına Belqrad Beynəlxalq Aeroportu təxliyə edilib.

Trend-in məlumatına görə, hava limanında təxliyə bomba ilə bağlı anonim zəngdən sonra aparılıb.

Zəngdən dərhal sorna 130 adam təxliyə olunub.

Aeroport ərazisinə Serbiya polisi cəlb olunub, giriş və çıxış nəzarətə götürülüb.

Partlayıcının Frankfurta uçacaq təyyarədə olması da ehtimal edilib. Bu səbəbdən hazırda təyyarə aeroport ərazisindən kənara çəkilərək yoxlanılır.

