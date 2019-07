Sumqayıtın şəhər statusu almasının 70 illiyi qeyd olunacaq - FOTO

Ölkə başçımızın müvafiq sərəncamı ilə bu ilin noyabr ayında Sumqayıtın şəhər statusu almasının 70 illiyi xüsusi qeyd olunacaqdır.

Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının yaradıcı heyəti tanınmış dramaturq Əli Əmirlinin şəhərin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş "Sevgilim Sumqayıt" lirik-psixoloji dramını hazırlayaraq tamaşaçıların ixtiyarına vermişdir.Teatr özünün 50-ci mövsümünü 19 iyul saat 1900da həmin tamaşanın premyerası ilə başa vuracaqdır. 20 iyul saat 1200da isə kollektivdə mükafatlandırma mərasimi keçiriləcəkdir.

Milli.Az

